В Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие вражеского Су-34 над Енакиевым

Зенитчики Никопольского зенитного ракетного полка приземлили вражеский истребитель Су-34.

Об этом сообщила прессслужба Воздушных Сил ВСУ.

"Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью! 3-го марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пилотов погиб, а второй – "готовится составить ему компанию".

Напомним, оккупанты уже жалуются, что самолет был их, а сбила его украинская ПВО. К тому же, город Енакиево россияне называют "тыловым", хотя от линии фронта он расположен всего примерно в 20 километрах. Поэтому оккупанты никак не могут понять, как "в тыловой город" могли достать украинские защитники.

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