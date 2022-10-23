В Воздушных силах ВСУ рассказали, как лучше уничтожать ракеты, переданные России Ираном

В ВСУ надеются, что в мире будет механизм, не позволяющий поставлять РФ иранские ракеты.

В Украине нет противоракетной обороны, поэтому лучше всего иранские ракеты будет уничтожать еще на складах, пока они не нанесли Украине вреда.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Военный подчеркнул, что, несмотря на то, что в Украине нет систем для уничтожения иранских ракет, ВСУ ищут методы борьбы с ними.

"К сожалению, мы располагаем информацией, что россия будет усиливать свои способности с помощью иранских баллистических ракет. Наши специалисты ЗРВ говорят, что лучшая защита против них – это уничтожить их на складах. Потому что в Украине нет таких систем противоракетной обороны, чтобы эффективно им противодействовать. Если в мире не найдутся механизмы, чтобы не допустить их поставку", — сказал Игнат.

Иранские ракеты для России: что известно

По информации издания Reuters, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана не только из-за их сотрудничества с Россией, но и из-за ситуации с украинским самолетом, который "случайно" сбила иранская ракета.

The Jerusalem Post со ссылкой на официальные украинские источники сообщил, что в Украине ликвидировали 10 инструкторов из Ирана, которые запускали беспилотники по Украине.

Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана за поставку Российской Федерации дронов-камикадзе, которыми кафиры бомбят Украину.

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