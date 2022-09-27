В Воздушных силах ВСУ рассказали, какие российские ракеты сбивать сложнее всего

В Воздушных силах ВСУ рассказали, какие вражеские ракеты сбивать тяжелее всего. В частности, крайне сложно уничтожать ракеты преимущественно нового поколения.
Сейчас у Украины нет столь мощных и современных средств ПВО, чтобы сбивать все российские ракеты, которые уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают украинцев.
Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
"С-300 — это зенитная ракета, которая имеет свои определенные тактико-технические характеристики. У нас такие же ракеты, но мы их тратим по назначению, расход идет по самолетам, вертолетам, БПЛА. Противник имеет их в избытке и также более новые комплексы – Бук-М2, Бук-М3, "Панцирь", С-400. К сожалению, сбивать такие цели трудно, так же как и сбивать ракеты тактических комплексов "Искандер", которые летят по баллистической траектории с бешеной скоростью, к сожалению, у нас нет таких средств ПВО, которые могли бы эффективно противодействовать именно этим угрозам", — сообщил Игнат.
Несмотря на это, Игнат подчеркнул, что украинские защитники делают все возможное, чтобы уничтожать враждебные цели.
Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Читайте также:
- Способен ли Путин применить ядерное оружие: знакомый президента РФ сделал неприятное заявление
- Кремлевская система может посыпаться в любой момент: политолог объяснил, как мобилизация в РФ сыграла против самого же Путина
- Все иранские дроны, которыми Россия атаковала Николаев, были сбиты ВСУ.