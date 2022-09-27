В Воздушных силах ВСУ рассказали, какие российские ракеты сбивать сложнее всего

Сейчас у Украины нет столь мощных и современных средств ПВО, чтобы сбивать все российские ракеты, которые уничтожают гражданскую инфраструктуру и убивают украинцев.

Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"С-300 — это зенитная ракета, которая имеет свои определенные тактико-технические характеристики. У нас такие же ракеты, но мы их тратим по назначению, расход идет по самолетам, вертолетам, БПЛА. Противник имеет их в избытке и также более новые комплексы – Бук-М2, Бук-М3, "Панцирь", С-400. К сожалению, сбивать такие цели трудно, так же как и сбивать ракеты тактических комплексов "Искандер", которые летят по баллистической траектории с бешеной скоростью, к сожалению, у нас нет таких средств ПВО, которые могли бы эффективно противодействовать именно этим угрозам", — сообщил Игнат.

Несмотря на это, Игнат подчеркнул, что украинские защитники делают все возможное, чтобы уничтожать враждебные цели.

Напомним, украинские защитники во вторник, 27 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

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