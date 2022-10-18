В Воздушных силах ВСУ сообщили, чем и откуда россияне атаковали Украину сегодня утром

Войска РФ утром 18 октября продолжили атаковать украинские города "Калибрамы" с моря.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, оккупанты применяют против гражданских баллистические ракеты с севера.

"Вместе с тем враг использует стратегическую авиацию – самолеты Ту-95, Ту-160. Шесть самолетов, каждый из которых может иметь по 8 – 12 ракет. Они атакуют, как и предполагалось, объекты энергетической и критической инфраструктуры", – заявил спикер.

Также есть информация, что для ударов по Киеву армия РФ использовала атакующие из Ростовской области стратегические бомбардировщики.

Утренний обстрел Украины

Заметим, что утром 18 октября войска РФ продолжили кошмарить украинцев – враг атаковал дронами и ракетами ряд крупных городов Украины, в частности, Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Запорожье, Кривой Рог.

В ряде городов есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов есть перебои с водой и светом. О жертвах пока не сообщается.

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