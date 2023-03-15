В Воздушных силах заявили, что MQ-9 Reaper не представлял никакой угрозы для РФ

В воздушных силах напомнили, что Россияне посылают свои истребители к берегам Великобритании, и никто их самолеты не сбивает.

Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper не нес никакой угрозы для России, находясь в международном воздушном пространстве. Разведывательные аппараты над Черным морем производят мониторинг линии разграничения.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Радио Свобода.

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Он отметил, что Черное море не внутреннее море РФ, поэтому имеет полное право мониторить обстановку.

"Выход в которое (Черное море) имеют страны НАТО, Турция, да и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Россияне же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая же там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", — заявил Игнат.

Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения в Россию. В Украине БПЛА следили за линией разграничения с ОРДЛОМ.

Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, атакованного российским Су-27 над Черным морем 14 марта, не попал в чужие руки.

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