В Воздушных силах заявили, что MQ-9 Reaper не представлял никакой угрозы для РФ

В воздушных силах напомнили, что Россияне посылают свои истребители к берегам Великобритании, и никто их самолеты не сбивает.
Разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper не нес никакой угрозы для России, находясь в международном воздушном пространстве. Разведывательные аппараты над Черным морем производят мониторинг линии разграничения.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Радио Свобода.
Он отметил, что Черное море не внутреннее море РФ, поэтому имеет полное право мониторить обстановку.
"Выход в которое (Черное море) имеют страны НАТО, Турция, да и в международном воздушном пространстве можно делать, что хочется. Россияне же летают своими бомбардировщиками к берегам Великобритании? Поднимают ли на перехват истребители? Здесь разведчик, он разведывает. Он делает то, для чего он создан. Какая же там угроза, от такого одного БПЛА? Комментировать здесь даже нечего", — заявил Игнат.
Он отметил, что до начала полномасштабного вторжения в Россию. В Украине БПЛА следили за линией разграничения с ОРДЛОМ.
Напомним, ранее сообщалось, что 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем.
Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, атакованного российским Су-27 над Черным морем 14 марта, не попал в чужие руки.
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