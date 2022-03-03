В Вознесенске Николаевской области продолжаются бои — глава администрации

Виталий Ким уточнил, что рассказывает информацию, актуальную по состоянию на 22.50 2 марта.

В Вознесенске Николаевской области продолжаются бои украинских защитников с оккупантами.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении.

Он отметил, что рассказывает информацию, актуальную по состоянию на 22.50 2 марта.

"Продолжаются бои в Вознесенске, около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП. Ограбили (оккупанты — Ред.) уже магазины, еду. Сложно сейчас ребятам из Вознесенска. Мы держим за вас кулаки", — рассказал Ким.

По его словам, в Николаевскую область заезжает много вражеской техники – около 300-400 единиц.

"Обо всех перемещениях мы очень хорошо знаем. Местные жители нам хорошо помогают", — заверил глава администрации.

Ким отметил, что скоро тероборона области получит противотанковое оружие. В частности, в Николаевскую область должны завезти партию "джавелинов".