Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Вознесенске Николаевской области продолжаются бои — глава администрации

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Виталий Ким уточнил, что рассказывает информацию, актуальную по состоянию на 22.50 2 марта.

В Вознесенске Николаевской области продолжаются бои украинских защитников с оккупантами.

Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в видеообращении.

Он отметил, что рассказывает информацию, актуальную по состоянию на 22.50 2 марта.

"Продолжаются бои в Вознесенске, около 130 человек пехоты, 30 танков, БМП. Ограбили (оккупанты — Ред.) уже магазины, еду. Сложно сейчас ребятам из Вознесенска. Мы держим за вас кулаки", — рассказал Ким.

По его словам, в Николаевскую область заезжает много вражеской техники – около 300-400 единиц.

"Обо всех перемещениях мы очень хорошо знаем. Местные жители нам хорошо помогают", — заверил глава администрации.

Ким отметил, что скоро тероборона области получит противотанковое оружие. В частности, в Николаевскую область должны завезти партию "джавелинов".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Снято очередное видео разбитых российских войск в Украине

Снято очередное видео разбитых российских войск в Украине
Следующая публикация