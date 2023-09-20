В ВР зарегистрировали законопроект о создании электронного реестра военнообязанных: что об этом известно

Его создают, в частности, для того, чтобы оформлять гражданам документы военного учета.

В Украине в ВР зарегистрировали проект закона о создании электронного реестра военнообязанных. Документ был внесен в парламент 18 сентября по номеру 10062.

Об этом сообщили в пресс-службе ОК "Юг".

Как отмечается, проект предполагает создание электронного реестра. В него будут вносить данные призывников, военнообязанных, резервистов, а также данные о нуждах армии в личном составе.

“Его создают, в частности, для идентификации призывников, военнообязанных и резервистов. Также он создается для того, чтобы оформлять для граждан документы военного учета. Например, он будет предоставлять возможность гражданам подавать электронные заявления о получении статуса участника боевых действий”, — отметили в оперативном командовании.

Напомним, что Зеленский ответил, возможен ли большой прорыв в контрнаступлении-2023.

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