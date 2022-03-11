В ВР зарегистрирован законопроект, который позволит в этом году отменить ГНА, ВНО и вступительные экзамены

В ВР зарегистрирован законопроект, который позволит в этом году отменить ГНА, ВНО и вступительные экзамены

В Минобразования учли психологическое состояние детей.

С понедельника 14 марта в восьми областях Украины возобновляется обучение. Это касается Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Запорожской, Одесской и Кировоградской областей. Каждое учебное заведение формат обучения будет выбирать само. Но в Минобразования после консультаций решили для выпускников 11 классов отменить ГНА, ВНО и вступительные экзамены именно в 2022 году.

Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет в эфире ТСН.

"Никаких экзаменов в университетах не будет для предотвращения всех проявлений коррупции. Механизм будет создан вроде ВНО без участия ребенка. Все будет прозрачно, потому что компьютер не участвует ни в каких коррупционных схемах", — отметил он.

Шкарлет сообщил, что этот законопроект ВР может утвердить в ближайшее время.

Об этом, чтобы совсем остановить образовательный процесс, не может идти речь. "Если мы перестанем учить детей, как говорил Черчель, скоро нам придется строить тюрьмы", — отметил министр.