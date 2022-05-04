В ВР Зеленский направлял некоторых депутатов за русским кораблем, а Джонсон говорил об ошибках Запада

В Верховной Раде британский премьер Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи и назвал украинских защитников храбрыми львами, а еще признал, что Запад ошибся в начале российской агрессии, когда не отреагировал на нее мощной поддержкой Украины.

К собравшимся на заседание во вторник парламентариям обратился также и президент Украины Владимир Зеленский — впервые с начала войны. Верховная Рада окончательно запретила пророссийские партии в Украине и обратилась в Палату представителей и Сенат США с призывом признать Россию государством-спонсором терроризма, говорится в ТСН.

Пока премьер Борис Джонсон через видеосвязь произносит свое обращение, нардепы держат британский флаг и баннер со словами благодарности за помощь, Джонсон анонсирует ее увеличение. В скором времени в Украину должна поступить новая военная техника и оружие от Великобритании. Лондон, говорит Джонсон, стремится укрепить военную мощь Украины так, чтобы никто не посягал на нее больше.

«В ближайшие недели мы пришлем вам Brimstone, это противокорабельные ракетные системы, а также бронированные машины, чтобы эвакуировать людей с захваченных территорий и угрожающих участков… У нас есть новый пакет поддержки на 300 млн фунтов стерлингов. В пакет также войдут радары, чтобы определять, где находится нацеленная на ваши города артиллерия и дроны, чтобы усилить вашу пехоту и ваши наступательные силы», — отмечает в выступлении британец.

Запад признает, что ошибся, когда восемь лет назад слишком вяло реагировали на аннексию Крыма и войну, которую Россия развязала на Донбассе, — говорит Джонсон. Повторять ошибку не имеет права. Он верит, что Украина восторжествует, а борьба украинцев за свою свободу войдет в историю.

«Об этом будут рассказывать внукам и правнукам, что украинцы научили целый мир, что брутальная сила ночного агрессора не может причинить народу, который избрал свободу. Они скажут, что украинцы своим упрямством, своей жертвой доказали, что пушки и танки не могут подавить борющуюся за свою независимость нацию. Вот почему я верю и знаю, что Украина победит», – добавил Джонсон.

Президент Зеленский с начала войны обращался во многие парламенты стран мира. Сегодня же впервые пришел в Верховную Раду и призвал парламентариев быть едиными, не тратить время на второстепенные законы, ссоры и пиар.

Верховная Рада призывает США признать Россию государством-спонсором терроризма

«Сегодня у нас с вами одна партия – Украина, одна фракция – Украина, одно монобольшинство – Украина. Единственная. Сильная. Независимая. А все, что ей не помогает или вредит, должно остаться в прошлом. Так же, как и надежды кого-то, кого здесь сейчас нет, где-то там пересидеть. Сегодня отсутствие депутата в ВР оправдывает только 2 вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть – тоже ради интересов государства. Остальные ей не нужны. Остальные идут вслед за российским кораблем», — заявил президент.

Верховная Рада окончательно запретила все пророссийские партии. Принятый в целом закон останавливает деятельность "Оппозиционной платформы за жизни", "Партии Шария", партии "Наши", "Оппозиционного блока" и менее известных политических сил, которые имели связи с Россией и нередко еще и финансировались из Москвы.

Также депутаты обратились к коллегам из США, призвав Вашингтон признать Россию государством-спонсором терроризма. Если США сделают это, то другим странам придется существенно усилить санкции против России.

Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Украине

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