Оккупанты не доставили ВСУ подрывом ГЭС тех хлопот, которых ожидали.

Руководитель Объединенного прессцентра сил обороны юга Наталья Гуменюк анонсировала результаты Вооруженных сил на фронте, которые "всех порадуют".

Об этом представитель ВСУ заявила во время брифинга

"Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют. Я уверена", — сказала Гуменюк.

Она подчеркивает, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не доставил Силам обороны Украины хлопот — которых ждали российские оккупационные войска. По словам Гуменюк, украинские защитники вкладываются в план контрнаступления. Хотя, отмечает она, определенные изменения в боевой работе произошли.

Гуменюк говорит, что такие изменения вкладываются в тот глобальный план, с того же "страшного продвижения" Сил обороны, который так пугает врага. Более того, россияне продолжают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа на ГЭС, не остановит ВСУ.

Ситуация на фронте

Британская разведка информирует, что ВСУ во время контрнаступления сломали оборону российской армии во время оккупированных Донецком и вышли за линию оккупации в 2014-м. Украинские десантники немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, что недалеко от города.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев говорит, что украинская армия успешно наступает на нескольких направлениях на юге и востоке: на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

По словам представителя Восточного управления войск Вооруженных сил Сергея Череватого , в Украине продолжаются активные боевые действия на востоке, где ВСУ стремительно перехватывают инициативу. Украинские войска продолжают оказывать давление на врага также на северном и южном флангах. .

Известно, что Силы обороны Украины приступили к действиям по всей линии фронта. Одни из самых тяжелых боев идут ныне на Востоке. РФ продолжает пополнять оккупационную армию новыми подразделениями.

Россия взяла определенную тактическую паузу после массовых атак по Украине. Ее россияне используют для разведки. Это является свидетельством того, что подготовка к новому массированному обстрелу уже ведется, сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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