В ВСУ больше дронов, чем людей: оккупант о ненадлежащей подготовке и желании "уйти в запой" (перехват)

Оккупант жалуется, что ВСУ имеют больше дронов, чем людей, тогда как россияне вынуждены воевать "по старинке".
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора окупантов.
На этот раз захватчик жаловался товарищу на ненадлежащую подготовку и нехватку дронов. Также он рассказал о желании "уйти в запой".
"В феврале в запой пойдем. Я планируют тысяч 300 вбухать. Отпускники вернулись. Один вообще "по частям" вернулся. Две недели бухал", – рассказывает россиянин.
Также он вспоминает, что его командир – судим и очень строг с подчиненными.
"Мы типа контрактники ох***ни, с подготовкой. А на самом деле – нет. Мы же на полигонах по 2-3 рожка отстреляли и все. Готовы. А он (командир. – Ред.) с такими должен работать. Я подписывал контракт, там написано "три месяца подготовки" А на самом деле 6 дней, с*ка, два из которых мы ездили", – отмечает россиянин.
Собеседник оккупанта добавляет, что его знакомый устроился на работу, где "платы для дронов делают". На что оккупант отвечает, что эти дроны на фронт точно не попадают.
"У нас нет дронов. У х***ов (украинцев. – Ред.) больше дронов, чем людей. А у нас где они. У нас на прошлой неделе 18 х***ячих дронов сбили. А у нас всего наверняка штук 5 есть. Верят, что по старинке можно воевать. Я не понимаю этого", – жалуется захватчик.
Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.
Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и наверняка перестреляют друг друга.
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