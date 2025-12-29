ТСН в социальных сетях

Война
1329
1 мин

В ВСУ готовят новую контрактную систему: Сырский объяснил ключевые изменения

По словам Главкома, денежное довольствие контрактников может вырасти по меньшей мере в три раза с сохранением дополнительных выплат и премий.

Кирилл Шостак
Александр Сырский

Александр Сырский / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский анонсировал существенные изменения в финансовом обеспечении военных-контрактников. По его словам, в ВСУ завершается разработка новой контрактной системы, предполагающей значительное повышение выплат.

Об этом Сырский сообщил в интервью "24 Каналу".

По словам главкома, Министерство обороны совместно с Генеральным штабом, правительством и личным контролем президента подготовили новый формат контрактной службы с гибкими сроками.

"Разработали контрактную систему, согласно которой военнослужащий, который подпишет контракт с очень гибкими сроками, будет получать достойное денежное обеспечение. Оно, по меньшей мере, в три раза больше, чем сегодняшний установленный уровень", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что при этом для военных сохранятся все действующие доплаты и премии.

"При этом будут сохраняться дополнительные выплаты, премии, денежные довольствия", - добавил главнокомандующий.

Сырский также подчеркнул, что работа над новой контрактной моделью продолжалась длительное время и находится на финальной стадии.

"Мы долго шли к этому контракту, и он уже где-то на выходе", - подытожил он.

Кроме того, Сырский объяснил, сможет ли Украина защититься с армией в 800 тысяч человек, прописанной в мирном плане США.

1329
