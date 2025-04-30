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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В ВСУ могут появиться Космические силы: что известно об инициативе

Пока текст законопроекта о создании Космических Сил не обнародован.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
В ВСУ могут появиться Космические силы

Космические силы в ВСУ / © pixabay.com

Народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский зарегистрировал проект закона о создании Космических сил в составе ВСУ.

Об этом сообщила нардеп Марианна Безугла, ссылаясь на инициативу члена комитета по вопросам обороны Федора Вениславского.

«Вениславский регистрирует законопроект создать Космические силы ВСУ», — написала депутат.

Сейчас в открытом доступе нет текста законопроекта о создании Космических сил в составе ВСУ, а нардеп Федор Вениславский не прокомментировал инициативу.

Ранее Минобороны создало Управление космической политики для развития военных космических технологий, в частности спутников и ракет, а также формирования госполитики в этой сфере. Заместитель министра Екатерина Черногоренко заявила, что ведомство стремится стать основным заказчиком космических решений для ВСУ и не исключает создания отдельных Космических сил. До 2030 года Украина планирует развернуть собственные спутники для обороны, систему предупреждения атак и мониторинга космоса.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе.

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