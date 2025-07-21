В ВСУ может разразиться новый скандал — тревожные сигналы игнорируют в Генштабе

Ольга Решетилова / © ТСН.ua

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Военная омбудсменка Ольга Решетилова заявила, что вскоре может разразиться новый публичный скандал в одном из подразделений Вооруженных сил Украины.

По ее словам, причиной станет отсутствие реакции командования на длительные сигналы о внутренних проблемах.

"Я уже с большой долей точности могу предсказать, в каком из подразделений будет следующий публичный скандал. Потому что, как правило, конфликтные ситуации не возникают на ровном месте. В основном мы имеем сознательный рядовой и офицерский состав, который долго пытается достучаться и донести проблемы подразделений до командования", - написала она в Facebook.

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Решетилова напомнила, что уже сообщала командованию, в частности, Главнокомандующему, о ситуации в 60-й отдельной механизированной бригаде, и имела часовой разговор с командиром бригады. Однако это не принесло результатов.

"Сейчас в ГШ лежит уже два моих письма с требованием проверки другого, смежного подразделения, где разразится со дня на день. Никакой реакции", - подчеркнула омбудсменко.

Она также призвала Верховную Раду как можно быстрее принять закон о военном омбудсмане, чтобы развязать руки представителям института в таких ситуациях: "Просто умоляю нардепов не блокировать и наконец принять законопроект".

Ранее руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин оказался в эпицентре громкого скандала: ДБР обвиняет его в уклонении от службы и мошенничестве. Сам активист называет это давлением за его антикоррупционную деятельность, а дело вызвало значительный резонанс и разделило общество.

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