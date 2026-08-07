В ВСУ начались большие кадровые изменения: журналист о генералах нового поколения

Михаил Драпатый / © Associated Press

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В командовании ВСУ формируется новое поколение генералов, прошедших российско-украинскую войну, проявивших себя в боях и подтвердивших свою эффективность на командных должностях.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Богдан Бачинский.

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По его словам, одним из представителей нового поколения командиров является Сергей Собко, фактически уже начавший исполнять обязанности временного исполняющего обязанности заместителя главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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«Конечно, еще нужно завершить все формальные процедуры и подписать соответствующие документы, но фактически Сергей Собко уже приступил к исполнению своих обязанностей», — сказал Бачинский.

Журналист отметил, что сейчас в украинской армии можно наблюдать несколько важных тенденций. В первую очередь, речь идет о приходе к руководству генералов, которые сформировались именно во время полномасштабной войны и прошли значительную часть боевого пути во время командования Валерия Залужного.

«Мы видим приход нового поколения генералов. Это выросшие на этой войне люди проявили себя на поле боя и доказали свои командирские качества», — отметил Бачинский.

По его словам, еще одной отличительной чертой нового поколения командиров является человекоцентрический подход к управлению войском.

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«Михаил Драпатый постоянно подчеркивает, что командование должно быть сервисной службой для находящегося на передовой военнослужащего. Очевидно, что команда, которую он формирует, разделяет эти принципы», — пояснил журналист.

Бачинский также напомнил, что недавно Михаил Драпатый вернул к руководству Шамиля Круткова, ранее командовавшего 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр».

По словам журналиста, Крутков известен внимательным отношением к личному составу и полной вовлеченность в выполнение боевых задач.

«Это человек, фактически живущий войной и посвятивший ему значительную часть своей жизни. Именно такие командиры сейчас нужны Украине, чтобы выдержать российское нашествие», — резюмировал Бачинский.

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Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатий сообщил о первом телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Вооруженными силами НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

Мы ранее информировали, что главнокомандующий Михаил Драпат снял с должности руководителя штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича.

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