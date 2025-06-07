В ВСУ назвали единственное условие, при котором Путин сможет долго воевать: подробности

Владимир Путин / © Getty Images

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Российский диктатор Владимир Путин, возможно, хочет воевать еще долго, однако имеет ограниченные возможности для этого.

Об этом подчеркнул Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко для 24 канала.

Несмотря на значительные потери личного состава России и мощные удары по военной инфраструктуре, стратегического преимущества у Кремля нет.

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Россия поддерживает свой бюджет за счет продажи нефти, однако падение цен и неэффективное использование средств существенно ослабляют врага. Хотя оккупанты иногда достигают тактических успехов, победы в войне это не гарантирует.

«Путин может воевать долго только при условии, что российские солдаты быстро погибают, но не возникает массового протеста «, — отметил Тимочко.

Он добавил, что из-за почти миллионных потерь и огромного количества раненых в России растет недовольство, что может вызвать внутреннюю нестабильность.

Диктатор понимает, что длительная война чревата для него серьезными последствиями внутри страны.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин просто не мыслит России и себя без Украины — и задача международного сообщества — не убедить диктатора не воевать, а сделать Украину максимально недостижимой для него. И это то, что Дональд Трамп до сих пор не осознает.

Путину известен концепт TACO (Trump Always Chickens Out) — то есть Трамп постоянно дает заднюю с первичными суровыми мерами. Таково было его поведение как бизнесмена, теперь это можно наблюдать в теме пошлин относительно товаров из других стран.