В ВСУ назвали главное достижение защитников в Бахмуте: что там сейчас происходит

За сутки враг нанес 450 ударов по позициям украинских войск в районе Бахмута. В то же время защитники нанесли оккупантам немалые потери в технике и живой силе.

ВСУ в Бахмуте достигли главного – истощили наемников ЧВК "Вагнер" и заставили их сбежать с потерями, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Об этом Череватый сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Мы добились главного: мы истощили, убили их и заставили "Вагнер" убежать", — сказал представитель ВСУ.

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Он проинформировал, что украинские войска наносят мощные удары по вражеской группировке. И российские войска, которые заходят в Бахмут вместо бойцов "Вагнера", "мягко говоря, не очень стремятся это делать".

"Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далекое от оптимального", – уточнил Череватый.

По его словам, в настоящее время оккупанты свои ротационные мероприятия в Бахмуте прикрывают мощным огнем. За сутки 1 июня захватчики нанесли по украинским позициям 450 ударов из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и устроили шесть авианалетов.

"Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары – 107 оккупантов уничтожено, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 пушек, самоходную артиллерийскую установку "Пион", 3 полевые склады с боеприпасами и 4 военных автомобиля", – рассказал представитель Восточной группировки войск.

Он также прокомментировал названные западными СМИ цифры потерь в рядах ЧВК "Вагнер".

"Цифры разные в потерях "Вагнера" – и 60 тысяч, и 100 тысяч. Однако многие сходятся во мнении, что минимум 20 тысяч убитых при попытке взять областной центр – это невероятно много", – сказал Череватый.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 1 июня о выходе из Бахмута основной части его наемников. Полный выход планируется провести до 5 июня.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, в Бахмуте произошло временное изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому может казаться, что в Бахмуте затишье.

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