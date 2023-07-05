В ВСУ назвали главное препятствие в продвижении на Таврическом направлении

Главная преграда на пути ВСУ на Таврическом направлении – это минно-взрывные заграждения оккупантов.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил в эфире Radio NV.

Шершень подчеркнул, что у российских войск "очень мощные линии обороны", поэтому украинским защитникам приходится сражаться буквально за каждый метр территории.

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"Самым главным препятствием в их (вражеских) оборонительных редутах, которые (протяженностью) от 5 до 30 километров, по мнению разведки, в этих инженерных сооружениях обороны можно четко выделять минно-взрывные заграждения – минные поля, которые замедляют наше продвижение", – рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Он уточнил, что российские захватчики установили множество противотанковых минно-взрывных ограждений, которые вместе с другими минами установили на растяжки. Шершень отметил, что это запрещено Женевской конвенцией.

"Если говорить о (вражеских минно-взрывных) линиях, то их насчитывается 3-4, которые нужно преодолевать тем, что пробивать там коридоры, чтобы продвигались штурмовые группы. И определенные штурмовые группы имеют план, как нужно проходить дальше боевые порядки", – рассказал Шершень.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили 5 июля, что украинские войска продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время, защитники сдерживают наступление врага на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ситуация на Таврическом направлении

Как сообщил 5 июля генерал Александр Тарнавский, украинские бойцы имеют успех на Таврическом направлении, системно выбивая врага с его позиций. За предыдущие сутки оккупанты потеряли там более двух рот солдат и 25 единиц военной техники.

Днем ранее Шершень сообщил, что ВСУ продвинулись в глубину врага на 2 км на Бердянском направлении и закрепляются на занятых рубежах.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, российские войска на Запорожском направлении для противодействия ВСУ вынуждены задействовать свои резервы, тогда как украинские бойцы еще даже не применили свои основные ударные силы.

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