В ВСУ назвали главные цели России на фронте в ближайшие месяцы

В настоящее время для Кремля важно захватить ключевые населенные пункты в Донецкой области. Эту область вместе с почти захваченной Луганской РФ будет пытаться удержать до лета.

Об этом сообщил заместитель руководителя Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области", – заявил Громов.

К слову, ранее в ГУР сообщали, что в Москве отдали приказ оккупационной армии до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, глава украинского ГУР Кирилл Буданов считает, что у Украины есть все шансы для окончания войны, начавшейся РФ во главе с диктатором Путиным, с возвращением всех наших границ по состоянию на 1991 год летом этого года.

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