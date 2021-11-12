В ВСУ назвали количество российских солдат, воюющих на Донбассе

По словам Главнокомандующего ВСУ, Россия поддерживает мощную группировку в ОРЛДО.
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей на постоянной основе воюют более двух тысяч российских кадровых военных.
Такие цифры сообщает Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку.
"Общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысяч человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО.
Он подчеркнул, что кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.
Напомним, сегодня вечером стало известно о гибели в зоне Операции объединенных сил двух военнослужащих. Они взорвались на вражеском неизвестном устройстве.
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