В ВСУ назвали количество российских солдат, воюющих на Донбассе

В ВСУ назвали количество российских солдат, воюющих на Донбассе

По словам Главнокомандующего ВСУ, Россия поддерживает мощную группировку в ОРЛДО.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей на постоянной основе воюют более двух тысяч российских кадровых военных.

Такие цифры сообщает Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку.

"Общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысяч человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО.

Он подчеркнул, что кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

Напомним, сегодня вечером стало известно о гибели в зоне Операции объединенных сил двух военнослужащих. Они взорвались на вражеском неизвестном устройстве.

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