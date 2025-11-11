В ВСУ назвали количество военных РФ, которые находятся в Покровске

Покровск. / © ТСН.ua

В настоящее время в Покровске Донецкой области находится более 300 россиян. В последние дни оккупанты активизировали усилия по проникновению в город на легкой технике через южные окраины.

Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

"В настоящее время в городе находится более 300 россиян. Их цель остается неизменной - выйти на северные границы Покровска с последующей попыткой окружить агломерацию", - подчеркнули военные.

Оккупанты, сообщили в корпусе, воспользовались густым туманом, чтобы прорываться на легкой технике в Покровск. Кроме того, ухудшение погодных условий снижает возможности для воздушной разведки ВСУ и поражения на открытой местности.

В свою очередь, украинские защитники продолжают выявлять и уничтожать вражеские группы в городской застройке даже в условиях низкой видимости. Происходит зачистка города разными звеньями Сил обороны.

По данным военных, с начала ноября в Покровске было уничтожено 162 россиянина, а 39 – ранено.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия начала стратегическую наступательную операцию в районе Покровска. Российское командование направило в район города около 150 тыс. военнослужащих из примерно 700 тысяч находящихся в Украине. Также привлекли мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

Между тем эксперты ISW в последнем отчете заявили, что ситуация вблизи Покровска и Мирнограда Донецкой области остается сложной. Украинские войска продолжают удерживать фланги так называемого «кармана», тогда как оккупационные силы РФ пытаются продвинуться вперед.