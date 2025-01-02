В ВСУ назвали месяц, когда РФ понесла наибольшие потери на фронте

Враг не жалеет ни живой силы, ни техники.
За декабрь 2024 года на фронте было ликвидировано около 50 тысяч российских оккупантов. Это рекордный месяц за год по уничтожению вражеских сил.
Об этом сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире "Мы – Украина".
"Это свидетельствует только о том, что враг не жалеет никого и ничего. Он уничтожает все, куда они могут дотянуться. Мы должны быть готовы к этому, но военные делают все возможное и невозможное, чтобы остановить врага", — сказал он.
Ранее Генштаб сообщил, что по состоянию на 2 января 2025 года россияне потеряли 792 170 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1370 захватчиков.
Аналитики сообщали, что российские войска потеряли более 420 тысяч солдат, продвигаясь по территории Украины и в Курской области в 2024 году. В то же время, они получили всего 4 168 квадратных километров территории, которая в основном состоит из полей и небольших населенных пунктов.
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