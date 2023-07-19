В ВСУ назвали настоящую цель массированной ночной атаки на юг

В ночь на среду, 19 июля, российская армия массированно атаковала юг Украины. В частности, оккупанты нанесли удары по Одессе и области.

Об этом сообщила руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "FreeДом".

По ее словам, армия РФ стремится максимально усложнить ситуацию на южной части фронта. Кроме того, россияне "стараются атаковать портовую инфраструктуру", чтобы помешать работе порта.

"Ситуация (на юге – Ред.) очень напряженная, сложная. Этой ночью враг постарался усложнить нам ее максимально, не успокоившись на предыдущем ночном ударе. В частности, по порту, инфраструктуре. В эту ночь снова сделал попытку атаковать южные регионы. Снова акцент смещается в сторону зернового коридора, в сторону потенциала региона быть житницей. Чтобы Одесская область не имела такой возможности", — сказала Гуменюк.

Атаки по Одессе и области

Ночью 19 июля Россия совершила атаку ракетами и дронами по Одессе. Оккупанты направили на регион ракеты Х-59, Х-22, "Ониксы" и "Калибры", а также беспилотники. В частности, в Одесском районе произошло попадание в промышленный объект. В Одессе взрывной волной поврежден ряд многоэтажек.

К слову, в предыдущую ночь, 18 июля, в Одессе также раздавались взрывы. во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе. Утром в ОК "Юг" рассказали об атаке на город. РФ атаковала город шестью ракетами "Калибр". Все вражеские ракеты сбили силы ПВО. Кроме того, россияне атаковали беспилотники.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал истинную причину атаки РФ на Одессу. По его словам, это не ответ Москвы за взрывы на Крымском мосту – как транслировали российские пропагандисты. Речь идет о том, что удар ночью 18 июля был заранее подготовлен – под разрыв "зернового соглашения".

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