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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
404
Время на прочтение
1 мин

В ВСУ назвали "самое горячее" направление, где оккупанты больше всего имеют потери

Больше всего боеприкосновений фиксируют на Покровском направлении.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Уничтоженный танк.

Уничтоженный танк. / © из соцсетей

Оккупационная армия РФ сосредотачивает больше всего личного состава и имеет большие утраты в Покровском направлении. Впрочем, захватчикам не удается сдвинуть позиции украинских защитников.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в комментарии "Еспресо".

"Треть всех боевых столкновений на фронте происходит именно здесь, а иногда эта доля достигает половины от общего количества", - отмечает он.

Военный рассказал, что на этом участке фронта армия РФ терпит наибольшие потери техники и солдат.

Кроме того, говорит Цехоцкий, россияне сейчас изменили тактику штурмов — не совершают прямые атаки, а пытаются обходить украинские позиции.

"Они совершают штурм, а затем резко отступают в сторону, пытаясь клином проникнуть через наши линии обороны", - добавил военный.

Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 8 апреля 2025 года. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
404
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