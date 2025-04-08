- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 404
- Время на прочтение
- 1 мин
В ВСУ назвали "самое горячее" направление, где оккупанты больше всего имеют потери
Больше всего боеприкосновений фиксируют на Покровском направлении.
Оккупационная армия РФ сосредотачивает больше всего личного состава и имеет большие утраты в Покровском направлении. Впрочем, захватчикам не удается сдвинуть позиции украинских защитников.
Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в комментарии "Еспресо".
"Треть всех боевых столкновений на фронте происходит именно здесь, а иногда эта доля достигает половины от общего количества", - отмечает он.
Военный рассказал, что на этом участке фронта армия РФ терпит наибольшие потери техники и солдат.
Кроме того, говорит Цехоцкий, россияне сейчас изменили тактику штурмов — не совершают прямые атаки, а пытаются обходить украинские позиции.
"Они совершают штурм, а затем резко отступают в сторону, пытаясь клином проникнуть через наши линии обороны", - добавил военный.
Напомним, Генштаб обновил данные о потерях РФ по состоянию на 8 апреля 2025 года. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных.