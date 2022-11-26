В ВСУ назвали тяжелые направления на Донбассе и факторы, которые могут повлиять на ход боев

На Донбассе одни из самых сложных направлений – Бахмутское и Авдеевское. Ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов там. В частности это может повлиять на ход боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Несомненно, если будут большие дожди, туман и слякоть — это очень сильно притормозит атакующие действия любой стороны. На Бахмутском и Авдеевском направлении это приостановит атаки россиян", — говорит Череватый.

По его словам, изначально колесная техника уже фактически не может ходить по полям и некоторым дорогам. Если осадки будут дальше, то тяжело станет и гусеничной технике. К слову, именно танки и БМП являются главными на поле боя в плане атакующих действий.

"Поэтому, несомненно, это (ухудшение погодных условий – Ред.) может повлиять и очень серьезно на ход боевых действий", – подытожил Череватый.

Напомним, россияне перегруппируются с целью усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка и Невельское Донецкой области.

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