В ВСУ называют тяжелую ситуацию на Купянском направлении

Армия оккупантов в сутки более полутысячи раз обстреливала позиции ВСУ.

Пока ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая. За минувшие сутки оккупанты пытались пять раз атаковать позиции ВСУ.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Ситуация, конечно, тяжелая – учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Ведь мы знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки. Знаем, самое главное, их слабые места", — сказал спикер.

По словам Череватого, армия РФ 502 раза обстреливала позиции ВСУ всеми видами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Кроме того, оккупанты активно применяют авиацию — за сутки нанесли 15 авиаударов.

Силам обороны удалось уничтожить 21 оккупанта и ранить 91. Двое предателей попали в плен. Также была уничтожена вражеская техника, в том числе два танка и три пушки.

Напомним, ранее в ВСУ заявили о динамичной ситуации на Купянском направлении. В частности, оккупанты уже несколько раз пытались уйти в большое наступление, однако не смогли его претворить в жизнь.

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