В ВСУ не подтверждают, что системы Patriot уже прибыли в Украину

Пока ВСУ не получили такое вооружение.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в настоящее время украинские Вооруженные силы не получили американские системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом представитель ВСУ сказал в эфире телемарафона.

"Безусловно, Patriot будет в Украине. Решение принято. Люди учатся. Ожидаем в ближайшее время. Действительно, оно состоится", – сказал Игнат.

По его словам, украинцы узнают о получении Patriot, когда Воздушные силы сообщат о первом сбитом ПВО российском самолете или когда командующий Воздушными силами Николай Олещук протестует систему за рулем. Кстати, именно так было с ЗРК IRIS-T.

"Patriot способен сбивать цели на расстоянии до 150 км, аэродинамические цели. Баллистика меньше – 40 км. Поэтому наберемся терпения и будем ожидать, когда эта новость будет действительно уже в Украине", – добавил он.

Напомним, министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon сказал, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину. Но впоследствии Минобороны Польши это опровергло, сказав о "трудностях перевода". Якобы Блащак отметил, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче Patriot Украине.

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