В ВСУ нет средств сбить ракету, попавшую в жилой дом в Днепре — Минобороны

В Минобороны призывали обращать внимание только на официальную информацию, а не "громкие заявления" отдельных спикеров

У Вооруженных сил Украины нет огневых возможностей сбить крылатую ракету типа Х-22, которая попала в жилой дом в Днепре.

Об этом заявил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"14 января 2023 года из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски производились из Курской области и из акватории Азовского моря. Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов 30 мин., попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы)", — говорится в сообщении.

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Радиолокационные средства зафиксировали приблизительное место запуска ракет, а также высоту и скорость полета.

Олещук подчеркнул, что у украинских военных нет средств, которые могли бы сбить данную ракету.

Олещук заявил, что с начала российской агрессии по Украине было выпущено 210 ракет такого типа и ни одна из них не была сбита.

Масса данной ракеты составляет 950 кг, а наибольшая дальность полета до 600 км. Если ракету применяют с больших расстояний, то отклонение от цели может составлять несколько сот метров.

"Только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели", — пояснил Олещук.

В этой связи в Минобороны призвали обращать внимание только на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ, видов и родов ВС Украины и проверять любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре обещают награду за информацию о разрушившем многоэтажку пилоте.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Вашингтоне осудили российские бомбардировки мирных украинских городов 14 января, в результате чего был разрушен подъезд жилого дома в Днепре.

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