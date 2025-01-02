В ВСУ нужно идти всем, чтобы сдержать врага, — экскомандующий аэромобильными войсками Украины

По мнению военного, необходимо, чтобы все от 18 до 70 лет, кто способен держать оружие, шли в ряды Вооруженных сил.

Вооруженным силам Украины не хватает личного состава на оборонных позициях, что позволяет врагу продвигаться на фронте.

Об этом заявил Иван Якубец, командующий аэромобильными войсками Украины в 2005 году, в эфире "КИЕВ24".

“Россияне используют эту ситуацию и активно продвигаются по всем направлениям, где нет плотной городской застройки. Они обходят Покровск и пытаются запереть большое кольцо над Кураховым”, – отметил Якубец.

Экскомандующий считает, что, несмотря на разговоры о возможном замораживании конфликта, Россия не отказалась от своих агрессивных планов и будет продолжать наступление, ведь имеет определенные успехи на фронте.

“Необходимо, чтобы все от 18 до 70 лет, кто способен держать оружие, шли в ряды Вооруженных сил. Нужно мобилизовать всех, создавать новые пехотные подразделения, которые будут готовы зарываться в землю и сдерживать врага", — отметил Якубец.

Он призвал украинцев сплотиться и приложить все усилия для защиты страны в условиях интенсивных боевых действий.

Напомним, что ситуация на некоторых участках фронта обостряется. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 140 боевых столкновений.