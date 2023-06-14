В ВСУ обнаружили "крота", который планировал раскрыть россиянам направления контрнаступления

Российский агент намеревался передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию фронта.

В одном из военных гарнизонов Днепропетровщины разоблачен агент российской внешней разведки — Главного управление Генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ). Проходивший там службу житель Энергодара был завербован вражеской разведкой и собирал информацию о планах украинских войск.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“В преддверии контрнаступления ВСУ российский агент получил срочную задачу от своего куратора – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Также предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники Сил обороны на линию боестолкновений", — говорится в сообщении.

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Выполняя задачи врага, военнослужащий пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Предатель поддерживал коммуникацию с агрессором через свою мать, которая осталась во временно оккупированном Энергодаре и попала в поле зрения ГРУ. Затем перешел на прямую связь с российской военной разведкой через мессенджер Telegram.

Российский агент был задержан во время выполнения им вражеской задачи. В настоящее время он находится под стражей.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ВСУ продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех, в частности, Силы обороны продвинулись на Бахмутском и Запорожском направлениях.

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