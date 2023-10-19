В ВСУ объяснили, как именно ATACMS "изменят правила игры" на фронте

В свое время таким "гейм-чейндером" стали переданные Украине системы HIMARS и ЗРК Patriot.

Полученные Украиной дальнобойные ракеты ATACMS существенно "изменяют правила игры" и теперь российские войска будут вынуждены оттягивать свои склады и аэродромы еще дальше от линии фронта.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Как ATACMS повлияют на ситуацию на фронте

Евлаш отметил, что Россия не отказалась от своих планов полностью оккупировать Луганщину, и это направление остается для врага одним из приоритетных. Однако появление у украинских военных ракет ATACMS усложнит обеспечение российских войск и подорвет их логистику.

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"Появление такого мощного оружия как ATACMS является существенным гейм-ченджером, которым раньше были, например, HIMARS, затем стали Patriot", – пояснил представитель ВСУ.

Он уточнил, что теперь российским захватчикам придется растягивать склады и командные пункты. Поэтому у врага увеличится подлетная дистанция к полю боя.

Оккупанты также вынуждены будут потратить время на поиск новых мест для размещения складов. А это приведет к "мощной нагрузке на их логистическую систему".

Напомним, 17 октября ВСУ впервые применили на фронте ракеты ATACMS, нанеся ими удары по российским вертолетам и оборудованию на аэродромах в Бердянске и Луганске.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сколько нужно ATACMS Украине для перелома в войне? Россияне будут атаковать ракетами! | Чернык

Президент России Владимир Путин назвал "ошибкой" США передачу Украине ATACMS и заявил, что якобы "результата не будет". Кстати, ранее диктатор то же самое заявлял о HIMARS, которые прекрасно проявили себя на поле боя.

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