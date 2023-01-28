В ВСУ объяснили, как Украине поможет первая в мире ударная рота БПЛА: "Это сохранит жизнь"

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, для чего Украине целая ударная рота БПЛА.

Применение беспилотников значительно расширяет возможности украинской разведки, в частности, поможет сохранить жизнь защитников и уничтожить врага на расстояниях.

Об этом говорится на странице командования Объединенных сил ВСУ в телеграмме.

"Применение разведывательных беспилотных летательных аппаратов значительно расширяют возможности разведки. С воздуха можно хорошо увидеть боевой порядок противника, именно те, как говорится, жирные цели по которым необходимо нанести поражение, передавая эту разведывательную информацию на средства огневого поражения", — пояснил Наев.

По его словам, решение создать ударную роту БПЛА является большим шагом, ведь беспилотники смогут выполнять задачи не подвергая защитников опасности. Кроме того, ударная рота позволит быстрее продвигаться во время наступательных действий и снизит боевой потенциал врага.

"Это сохраняет жизнь наших воинов и уничтожает врагов на тех расстояниях, на которых это позволяет делать", — добавил Наев.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный принял решение о формировании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

Кроме того, Минобороны Украины уже заключило 16 государственных контрактов с украинскими производителями беспилотников.

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