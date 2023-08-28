В ВСУ объяснили, какие преимущества дает освобождение Роботино

Глава Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что освобождение Роботино в Запорожской области открывает путь для дальнейшего наступления украинских военных.

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Об этом он заявил во время интервью в эфире телемарафона.

Штупун отметил, что украинские военные продолжают закрепляться в населенном пункте, там продолжаются стабилизационные мероприятия, разминирование и "подготовка к дальнейшим действиям". Он отметил, что украинские Силы обороны последние несколько дней достигли определенных успехов к юго-востоку от населенного пункта.

"Эта территория — некий плацдарм. Мы сможем завести туда чуть больше войск и будем иметь большие возможности для маневра. Роботино расположено на автодороге на Токмак — это один из важных логистических путей… До Токмака нам более 20 км. Думаю, россияне его просто так не оставят, нужно будет биться за него", — сказал он.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что оккупанты сейчас разместились вокруг Роботино и продолжают перебрасывать войска на это направление из-за больших потерь в личном составе. При этом часть переброшенных подразделений совсем не подготовлена или слабо подготовлена, отметил представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Алексей Резников рассказал, что на юге россияне построили трехуровневую линию обороны, которую очень тяжело пробить.

Кроме того, мы ранее информировали, что российским оккупантам после освобождения Токмака Запорожской области будет сложнее держать оборону, поскольку там не такие плотные оборонительные сооружения, а в основном только блокпосты.

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