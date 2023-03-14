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В ВСУ объяснили, почему 14 марта звучали масштабные воздушные тревоги: не только из-за МиГ-31

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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В ВСУ объяснили, почему 14 марта звучали масштабные воздушные тревоги: не только из-за МиГ-31

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Россияне пытались уничтожить систему ПВО в Одесской области.

В Украине 14 марта объявляли сразу несколько масштабных воздушных тревог. Это связано с активностью российской тактической авиации, ракетными комплексами и полетами МиГ-31.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

  • Около 10.00 утра тревога звучала на юге, севере и востоке нашего государства, что было связано с активностью тактической авиации. В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесщины. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре.
  • С 10.27 на востоке Украины была угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.
  • В 15.26 масштабная воздушная тревога раздалась из-за угрозы применения баллистических ракет.
  • Остальные тревоги — в 13.00, 14.30 и 16.30, объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал" с авиабазы "Саваслейка". Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, не были длительными, скорее всего, это тренировочные полеты.

Напомним, сегодня система ПВО сбила вражеский беспилотник, вероятно, "Орлан-10". Кроме того 14 марта оккупанты атаковали ракетами Х-31П Одесщину.

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Дата публикации
Просмотры
828
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