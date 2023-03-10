В ВСУ объяснили, почему оккупанты не могут начать новое наступление на Угледар.

У русских захватчиков низкий моральный дух, из-за значительных потерь и никаких существенных успехов на фронте.

Российские войска не могут идти в новое серьезное наступление на Угледар из-за значительных потерь, которые они получили вблизи Авдеевки, Марьинки и Угледара. Кроме того, многие российские военные пишут отказ от дальнейшего участия в войне и готовы сесть в тюрьму, чтобы не стать "пушечным мясом".

Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

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"О наступлении речи не может идти, поскольку враг понес достаточно существенные потери. За последнюю неделю он очень активно атаковал позиции на Угледаре, Марьинке, Авдеевке, применял свои лучшие подразделения, но на сегодня известно, что морально-психологическое состояние военных РФ вовсе упал", — сказал Дмитрашковский.

Он сообщил, что командир российской 155-й бригады морской пехоты был доставлен в Ростов из-за отказа выполнять приказы командования войсками.

"Также подразделения «Степь» и «Тигр» на сегодняшний день отказываются участвовать в боевых действиях. Известно о 126-й бригаде, в которой 20 человек написали отказ и сообщают, что лучше отсидят в тюрьме, чем будут пушечным мясом", – рассказал Дмитрашковскому.

Спикер сообщил, что основной задачей врага является восстановление сил и техники, поскольку на прошлой неделе оккупанты потеряли около двух батальонов личного состава.

Напомним, ранее в Генеральном штабе сообщили, что россияне не оставляют попыток окружить Бахмут, ВСУ отразили более 100 атак на пяти направлениях.

Ранее аналитики из американского Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска готовятся к новой атаке на Угледар. Однако у них сохраняются проблемы с персоналом и боеприпасами.

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