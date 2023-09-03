В ВСУ объяснили, почему оккупанты постоянно перекрывают Крымский мост

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты в Крыму "испытывают опасность".
Российско-оккупационная "власть" вынуждена часто перекрывать движение по Крымскому городу, чтобы не нанести ему максимального вреда, чьи конструкции ненадежны из-за атак по ним.
Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Это стала практика для них. Они достаточно регулярно перекрывают там движение, потому что конструкция ненадежна, она не выдерживает той нагрузки, которая на нее происходит – и в производственном смысле, для чего она и строилась, и погода не способствует ее прочности, и с воздух им тоже тревожно регулярно, и из воды", — сказала она.
Ранее в Военно-морских силах ВСУ прокомментировали попытки РФ защитить Крымский мост.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Крымский мост АТАКИРОВАЛИ дроны! В Шойге – ПАНИКА!
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