В ВСУ объяснили, почему оккупанты постоянно перекрывают Крымский мост

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты в Крыму "испытывают опасность".

Российско-оккупационная "власть" вынуждена часто перекрывать движение по Крымскому городу, чтобы не нанести ему максимального вреда, чьи конструкции ненадежны из-за атак по ним.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Это стала практика для них. Они достаточно регулярно перекрывают там движение, потому что конструкция ненадежна, она не выдерживает той нагрузки, которая на нее происходит – и в производственном смысле, для чего она и строилась, и погода не способствует ее прочности, и с воздух им тоже тревожно регулярно, и из воды", — сказала она.

Ранее в Военно-морских силах ВСУ прокомментировали попытки РФ защитить Крымский мост.

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