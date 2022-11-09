В ВСУ объяснили, почему отсутствие российских "Калибров" в Черном море не отменяет угрозу

Украинские защитники отмечают, что отсутствие корабля РФ с крылатыми ракетами в открытом море не означает отсутствия угрозы пуска этих ракет по территории Украины.

Россияне активно сообщают о выводе военных кораблей, несущих "Калибры", в открытое море. Однако в ВСУ к таким заявлениям относятся осторожно.

Об этом говорится в сообщении Страткома ВСУ.

"Мы сейчас видим регулярные сообщения о том, что российская черноморская флотилия выводит в открытое море военные корабли, не являющиеся носителями КР "Калибр". Что ж, сообщения эти достаточно многозначны, но и относиться к ним следует с долей рассудительности", — говорят в ВСУ.

В Страткоме отмечают, что отсутствие носителя КР "Калибр" в открытом море не означает отсутствия угрозы пуска этих ракет по территории Украины.

"Кацапское командование совершило за эти месяцы множество безумных и преступных поступков, а потому, пуск КР "Калибр" из бухты Севастополя, что мешает?" — предполагают в ВСУ.

Такого мнения придерживаются и в ОК "Юг". По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, отсутствие российских ракет в Черном море абсолютно не снимает напряжение, ведь у них есть возможность запускать ракеты из Новороссийска, куда они сейчас оттянули свой флот.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский объяснил, что в Черное море не выходят носители "Калибров" РФ, в частности, из-за хорошей работы украинских защитников.

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