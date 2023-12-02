В ВСУ объяснили, почему Россия заставляет своих оккупантов под Бахмутом передвигаться по минным полям

Зафиксированы случаи, когда над российскими оккупантами, кто отказывается идти в наступление, издеваются свои же.

Российские оккупанты заставляют под Бахмутом свою же пехоту передвигаться по заминированным полям и минуют пути ухода солдатам, чтобы те не отступали.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

Как он пояснил, такая тактика свидетельствует, что морально-психологическое состояние окупантов, непосредственно находящихся на линии столкновения, очень низкое.

"Это тактика от безысходности... Мотивация идти и умирать у них невысокая. Поэтому командование применяет любые средства для того, чтобы их стимулировать, идти умирать", — отметил Калашников.

Кроме того, он добавил, что зафиксированы случаи, когда над российскими оккупантами, кто отказывается идти в наступление, издеваются свои же.

"Для того, чтобы сдержать массовое уклонение от исполнения своих обязанностей, они применяли такую тактику давно. О заградительных отрядах мы знали, а вот минирование путей ухода – это у них ноухау, новинка. Особенно учитывая, что у них и так там все заминировано. И когда заходит новое подразделение на ротацию, у них нет карт минных полей. Они не знают, где у них там мины, и еще их дополнительно доставляют. У россиян там бардак", — подчеркнул Калашников.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 2 декабря ВСУ продолжают штурмы у Бахмута и держат позиции на левобережье Днепра.

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