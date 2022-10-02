В ВСУ объяснили, почему россияне запускают иранские беспилотники группами

Захватчики делают это для того, чтобы как можно больше дронов долетели до цели или для выявления украинской системы противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Это специфическое оружие, которое именно так в групповых применениях россиянами считается более эффективным. То есть, даже если сбили первый, второй продолжает выполнять задачи", — пояснила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" отметила, что ВСУ не исключают тех фактов, что иранские дроны пытаются выявить позиции украинской системы ПВО, чтобы атаковать ее.

Украинским системам ПВО сложно выявлять иранские дроны, однако они видны с помощью тепловизоров и хорошо слышны из-за специфического звука. Она отметила, что ВСУ на юге сбили 29 иранских дронов, 12 – долетели до цели.

Гуменюк также рассказала, как идет контрнаступление на юге, заметив, что ВСУ преуспевают, однако комментировать военную операцию еще рано.

Напомним, иранские дроны-камикадзе Shahed 136, которые начали использовать оккупанты, являются достаточно серьезным оружием. Украинские силы ПВО будут вынуждены тратить свой не слишком большой запас ракет, чтобы справиться с ними.

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