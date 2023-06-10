В ВСУ объяснили российские ИПСО относительно украинского "контрнаступления": неожиданная причина

В Страткоме ВСУ объяснили, почему российская пропаганда активно начала распространять фейки об украинском контрнаступлении.

Пропаганда РФ начала активно раскручивать тему контрнаступления ВСУ и массово распространять фейковые "доказательства" уничтожения украинских войск.

В Страткоме ВСУ объяснили такую деятельность российских СМП.

Кроме того, что россияне пытаются деморализовать население Украины и воинов Сил обороны, враг таким образом пытается оказать хоть какую-то поддержку собственным солдатам.

"Демонстрации и иллюстрации якобы уничтожений авиацией, артиллерией, противотанкистами и другим должно (по мнению российских замполитов и пропагандистов) формировать уверенность и психологическую устойчивость российских солдат. Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основной в российской армии. Фото и видео с массовыми оставлениями позиций воинами рф уже массово гуляет в инфополе", - рассказали в ВСУ.

Стратком ВСУ призвал украинцев быть внимательными и не доверять вражеской информации.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы начале украинского контрнаступления. Он утверждает, что украинские военные "нигде не достигли поставленной цели" и якобы несут потери, превышающие "классический показатель".

Читайте также: