В ВСУ объяснили, возможно ли полностью защититься от ракетных ударов России

Генерал-лейтенант ВСУ рассказал, может ли Украина полностью защититься от ракетных обстрелов оккупантов.

Генерал-лейтенант ВСУ и командующий группировкой Сил и средств обороны Киева Александр Павлюк пояснил, что ни одна система противовоздушной обороны не дает 100% защиту от ракетных ударов, все зависит от массированности удара.

Об этом он рассказал в интервью "Суспільному".

"Украинская система ПВО творит чудеса. Уничтожает 70-90% целей. Но противник тоже готовится. Они меняют траектории, способы поражения. К нашему счастью у них осталось не так много мощностей. Поэтому они просчитывают каждый полет ракеты", — пояснил он.

Павлюк также отметил, что Украина просит у партнеров предоставить более эффективные средства ПВО.

"Мы просим партнеров более эффективные средства ПВО. Они поступают, но на такими темпами и количествами, как нам нужно. Если придут ЗРК Patriot, это будет мощная защита. Они поражают любой тип ракет, даже баллистику. Но нам нужно еще больше ракет. Воздушных целей много", — резюмировал генерал.

Ракетные удары России по городам Украины.

В первый день полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года Россия атаковала города Украины ракетами. С этого дня ракетные удары не прекращаются. Однако уже в октябре прошлого Россия, помимо ударов по населенным пунктам, начала целенаправленно разрушать критическую инфраструктуру Украины, атакуя, кроме ракет, иранскими дронами-камикадзе.

Один из последних массированных ракетных ударов по Украине произошел 31 декабря, когда российская армия совершила массированную атаку на Киев. Взрывы раздались в нескольких районах города – Соломенском, Печерском и Голосеевском. Кроме того, обломками была частично разрушена гостиница, поврежден дворец "Украина". Повреждены помещения.

Также пострадал журналист из Японии Ватару Секита из издания "Асахи Симбун". Во время обстрела российских террористов журналист находился в гостинице, в которую попала ракета.

Также с 1 января россияне атакуют Украину иранскими беспилотниками.

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