В ВСУ оценили масштабы повреждения российских судов в Севастополе

Российский большой десантный корабль, атаковавший ВСУ в аннексированном Севастополе, больше не сможет полноценно выполнять свои функции.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, пока оккупанты не способны восстановить поврежденные суда: и десантный корабль, и подлодка.

"Скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим, и вряд ли будет кораблем. Восстановление этих судов требует дополнительных производственных мощностей. В частности, которыми и кичился тот самый судоремонтный завод. Но сейчас он больше похож на пепелище", — подчеркнула Гуменюк. .

Представитель ВСУ говорит, что в настоящее время российская армия рассредоточивает свои корабли по всей доступной им акватории Черного моря. Это связано с тем, что оккупанты боятся угрозы со стороны Вооруженных Сил Украины.

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Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов . Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке на морской завод имени Орджоникидзе, где строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России. Якобы пострадали 24 человека.

Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщила, какие суда повреждены в Севастополе. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, речь идет о дизель-электрической подлодке "Ростов-на-Дону" и большом десантном корабле "Минск".

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