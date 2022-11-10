В ВСУ оценили, может ли Россия устроить в Украине ковровые бомбардировки, как в Сирии

В украинском небе оккупантам не будет покоя, заверили в Воздушных силах.

Российские оккупанты не смогут устроить в Украине ковровые бомбардировки, ведь ради этого вражеская авиация должна залететь вглубь Украины. ПВО помешает атакам бомбами свободного падения.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона.

Он отметил, что Воздушные силы находятся на другом уровне по сравнению с началом полномасштабного вторжения РФ.

"Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советскую ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им не будет покоя", – заверил Игнат.

Он также рассказал, что российская авиация бомбила Сирию снарядами весом 200-500 кг. Таким же образом захватчики атаковали Мариуполь и Изюм, ведь там не было сопротивления ПВО.

"И они (российские самолеты – ред.) поднимались достаточно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", – объяснил Игнат.

Напомним, накануне эксперт Александр Мусиенко рассказал, что российские войска могут попытаться применить в Украине методы тотальной бомбардировки сирийских городов, в частности, как это было в Алеппо. Однако Украине будет чем ответить.

Отметим, что западные союзники передали Украине системы ПВО NASAMS и Aspide. Они уже прибыли на территорию государства и в Минобороны сообщили, что новое оружие значительно усилит ВСУ.

Еще шесть систем NASAMS США передадут позже.

Ранее Игнат заявил, что особенность и уникальность системы ПВО Украины состоит в том, что она создана из комплекса всех доступных средств.

Карта боев на вечер 9 ноября: на Херсонщине россияне взрывают мосты

Читайте также: