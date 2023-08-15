В ВСУ оценили ракетную угрозу с моря: в акватории есть фрегат "Адмирал Макаров"

После массированной атаки армии РФ ночью 15 августа ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается напряженной. Российская корабельная группировка имеет 14 единиц. Среди них носители "Калибров".

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты наращивают мощности для террора. Накануне вечером 14 августа российская армия вывела на дежурство фрегат "Адмирал Макаров", имеющий восемь ракет. Судно до сих пор находится в акватории Черного моря вместе с 12 другими кораблями. Именно поэтому, отмечает Гуменюк, ракетная угроза существует.

"Общая морская ситуация более или менее стабильна, хотя враг наращивает усилия для удержания в напряжении всего населения Украины. Корабельная группировка остается достаточно развернутой. В Черном море 13 единиц — среди них "Макаров". А в Азовском море — одна единица, собирающая данные о надводной ситуации и контролирует воды вокруг Керченского пролива", — рассказала Гуменюк.

Отмечается, что накануне россияне использовали фрегат "Адмирал Макаров" для атаки по Одесской области. Впрочем, подчеркнула Гуменюк, что во время атаки 15 августа в приоритете врага был запуск ракет с воздушных ракетоносителей, базирующихся на российских аэродромах.

Как сообщалось, 15 августа во время тревоги российские оккупанты совершили масштабную ночную атаку по Украине. Россияне выпустили 28 крылатых ракет разных типов. Силы ПВО уничтожили 16 российских крылатых ракет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг наращивает усилия на Юге! Гуменюк об оперативной ситуации

Читайте также: