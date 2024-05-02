В ВСУ оценили, сможет ли российская армия захватить Часов Яр до 9 мая

Армия Российской Федерации не сможет захватить Часов Яр в Донецкой области до сакральной даты своего президента-диктатора – 9 мая. оккупанты уже бросили на это направление все ресурсы.

Об этом в телемарафоне сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олега Калашникова.

"Больше сделать они не смогут, до очередной сакральной даты у них вообще ничего не получится, и им (россиянам — ред.) придется снова придумывать новую дату и переносить сроки для того, чтобы их электорат чего-то ожидал", — заявил представитель Сил обороны Украины.

По его словам, несмотря ни на что — враг не сможет прыгнуть выше своей головы. Ведь оккупационные войска задействовали полностью все ресурсы в этом направлении. Российское военное руководство "бросает все, что только можно, чтобы найти нашу слабину и продавить нашу оборону".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить до 9 мая Часов Яр Донецкой области. Более того, по его словам, в июне враг хочет начать наступление.

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