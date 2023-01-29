В ВСУ оценили вероятность нового наступления россиян

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечает, что за почти год начавшейся против Украины войны у Российской Федерации нет такой армии, какой она вторглась 24 февраля 2022-го.

Череватый оценил вероятность медленного наступления РФ в эфире телеканала FREEДОМ.

Он напомнит, что украинские военные держат оборону уже почти год – хотя в феврале 2022-го некоторые считали, что Украина продержится три дня. За более чем 11 месяцев войны ликвидировано 120 тыс. врагов (по состоянию на утро 29 января 126160 – Ред.), уничтожена урожайная техника, бронетехника и самолеты.

"Давайте еще один момент. Группировка вторжения врага составляла около 170 тыс. Возвращаясь к цифрам Генштаба, более 120 тыс. уже уничтожено. Если мы умножим еще на три, чтобы узнать количество раненых, то поймем — это и есть та группировка, которая была самой профессиональной, лучшим, подготовленным во вторжение. Его нет. Чем будет враг наступать? Наверное, он попытается наступать теми мобилизованными, которых сейчас призвали", — заявил Череватый.

По словам Череватого, российские "мобики" не являются профессиональными военными даже несмотря на то, что они могли пройти какую-нибудь подготовку. То люди, которых вырвали из мирной жизни, подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

"Поэтому будет тяжело, будут, наверное, попытки каких-то наступлений. Но мне кажется, что Вооруженные силы Украины уже показали, на что способны", — добавил представитель Сергей Череватый.

Напомним, член-корреспондент Британского королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк высказал мнение о том, что кафиры РФ запланировали наступательные действия на февраль 2023 года. Есть вероятность начала нового великого наступления уже на днях.

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