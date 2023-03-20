В ВСУ оценили возможность нового наступления с территории Беларуси

В Вооруженных силах Украины сообщили, что по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси не было замечено формирование ударных вражеских формирований.

Возможное повторное наступление на Украину с территории Беларуси подробно изучается, а варианты дальнейшего хода событий постоянно анализируются.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает РБК-Украина.

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Он отметил, что по состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси не было замечено формирование ударных вражеских формирований.

По словам Наева, в настоящее время Россия использует белорусскую военную инфраструктуру исключительно для подготовки, согласования и восстановления своего личного состава.

Все подразделения, которые были сформированы на территории Беларуси, россияне перебрасывают эшелонами на восток и юг Украины. Подразделения самой Беларуси, расположенные вдоль границы, не имеют ударного потенциала и могут лишь осуществлять оборонные операции собственной границы.

"Сейчас боевые возможности белорусских вооруженных сил оцениваются как низкие. Но наша разведка продолжает работу для того, чтобы своевременно выявить изменения в обстановке", — добавил Наев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Беларусь снова продлили совместные военные учения Вооруженных сил по меньшей мере до 27 марта.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь сформировала спецподразделение "Беркут", которое будет искать по стране "диверсантов".

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