- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 175
- Время на прочтение
- 1 мин
В ВСУ опровергли фейки об оккупации важного населенного пункта в Донецкой области
Силы обороны заявили, что Орехово-Васильевка не находится под контролем РФ.
Украинские войска удерживают позиции в районе Орехово-Васильевки, информация распространена в отдельных украинских информационных ресурсах о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом является недостоверной.
Об этом сообщила группировка войск «Восток» (Operation Task Force «East») на странице в Facebook.
Согласно официальной информации, подразделения Сил обороны Украины продолжают находиться в районе населенного пункта и удерживают занимаемые позиции. В частности, военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ведут оборонительные действия, отражают атаки противника и уничтожают его живую силу, несмотря на интенсивное давление со стороны оккупационных войск.
В группировке отмечают, что обстановка на этом участке фронта остается сложной и динамичной, однако заявления о полной оккупации Орехово-Васильевки являются преждевременными и некорректными.
Также в сообщении содержится призыв к представителям медиа и администраторам информационных ресурсов тщательно проверять источники информации и пользоваться исключительно официальными сообщениями, чтобы избежать распространения дезинформации.
