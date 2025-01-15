В ВСУ опровергли информацию о большом прорыве россиян за Оскол

Украинские военные отражают атаки врага на Харьковском и Лиманском направлениях, несмотря на увеличение интенсивности атак.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

Он заявил, что ранее в некоторых медиа прошла информация о том, что россиянам удалось организовать большой прорыв по реке Оскол.

"Пришлось объяснять людям, что речь не шла о каком-то прорыве, а о частичной инфильтрации отдельных отрядов, которую в конце концов наши ликвидировали. Поэтому эти направления, я бы сказал, что они относительно того же Покровского спокойнее хотя, россияне опять же не прекращают своих попыток так или иначе прорваться", — сказал Трегубов.

Он отметил, что в районе реки Оскол захватчикам это делать значительно менее удобно, поскольку там у них значительно хуже с логистикой и там им нужно для этого каждый раз пытаться как-то прыгать за непромерзшую реку.

"Если раньше они пытались по пять человек, то сейчас может быть и по 10 человек, но это не критично. Скажем так, это не тот уровень, когда мы можем говорить о том, что там что-то коренным образом изменилось относительно того, что было несколько недель назад", – рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ возобновили положение в одном населенном пункте.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.

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