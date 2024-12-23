В ВСУ опровергли информацию об окружении подразделений в Макаровке

Сообщается, что ошибочная информация появилась в результате анализа отдельными наблюдателями и экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий.

В ОСГВ "Хортица" опровергли информацию об окружении подразделений Сил обороны Украины в Макаровке на Времевском направлении.

Об этом говорится в официальном заявлении.

В ОСГВ "Хортица" сообщили оперативную информацию о ходе боевых действий в зоне ответственности группировки.

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"Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности. Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации – результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не отвечают динамике боевых действий", – говорится в заявлении.

В ОСГВ также акцентировали, что распространение информации из непроверенных источников может поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение боевых задач.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать силы врага, чтобы замедлить и прекратить его наступательные действия.

В ВСУ напомнили, что разглашение каких-либо данных о действиях украинских войск, о перемещении и положении сил, расположении объектов и подразделений является информацией, охраняемой согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, ранее аналитики DeepState и лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявили, что ВСУ оказались в полном окружении в Макаровке.

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